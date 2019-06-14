2019-06-14T17:06:42+03:00
Происшествия

На Кубани мужчина ударил отверткой дочь своей супруги, а ее сына - кулаком по лицу

Полиция проводит проверку
Мирослава ЧЕРНАЯ
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32-летняя Зинаида подала заявление на своего мужа.32-летняя Зинаида подала заявление на своего мужа.
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Инцидент случился в станице Новопокровской Краснодарского края. 32-летняя Зинаида И. пришла в полицию и написала заявление на своего мужа Юрия. Женщина просила привлечь его к ответственности за то, что он избил ее детей.

Произошло все вечером в частном доме, где живет семья. В 22:00 между супругами произошла словесная перепалка, которую услышали дети. Они прибежали в комнату и решили вступиться за маму, чтобы защитить ее от отчима.

Тогда разъяренный мужчина, схватившись за отвертку, ударил сначала девочку, а потом правой рукой заехал кулаком по лицу ее брату.

- Травмы получили 13-летняя Светлана и 15-летний Алексей, - сообщает «Комсомольской правде» - Кубань» источник в правоохранительных органах. - Проводится проверка.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 119 УК РФ «Угроза убийством».

ИСТОЧНИК KP.RU

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