В краевой столице отремонтировали четыре улицы

СЕГОДНЯ 16:57 2019-06-14T16:57:59+03:00

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В Краснодаре полностью завершен ремонт на четырех улицах – Заполярной, Рылеева, Ломоносова и ул. им. Володи Головатого на участке от Щорса до Передовой. Эти объекты входят в состав Большой кольцевой автомобильной дороги. Работы ведут в рамках национального проекта.

- Работы, по возможности проводят в ночное время суток, чтобы не создавать дополнительных проблем автомобилистам и пешеходам, - рассказали «КП» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Также работы по приведению дорог в порядок проводят в Сочи. Здесь уже отремонтировали улицу Несебрскую. Дорожное покрытие теперь соответствует всем современным требованиям безопасности.

Стоит добавить, что в 2019 году в регионе отремонтируют 238 км дорог в Краснодаре, Сочи и Новороссийске. Национальный проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги» стартовал в 2019 году.

ИСТОЧНИК KP.RU