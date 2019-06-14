На Кубани обнаружен труп сотрудника полиции

СЕГОДНЯ 17:08 2019-06-14T17:08:30+03:00

Его тело с огнестрельным ранением нашли на рабочем месте

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Сегодня 14 июня 2019 года на участковом пункте полиции станицы Каневской обнаружено тело участкового уполномоченного полиции с огнестрельным ранением.

- По данному факту назначено проведение служебной проверки, - сообщили «КП» - Кубань» в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

В пресс-службе СУ СК РФ По краснодарскому краю нам рассказали, что ведомство также проведет проверку. Уже назначена судебно-медицинская экспертиза. В данный момент устанавливаются все обстоятельства смерти сотрудника полиции. Впоследствии будет принято решение о возбуждении уголовного дела.

Напомним, на Кубани двое парней избили знакомого, а после спрятали его в комнате сторожа, где он скончался. Причиной конфликта стало то, что потерпевший взял у одного из злоумышленников авто. Суд назначил одному из злоумышленников 7 лет 6 месяцев лишения свободы, а другому – 9 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU