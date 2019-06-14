В Белореченском районе поймали вора-домушника

СЕГОДНЯ 17:18 2019-06-14T17:18:11+03:00

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В полицию Белореченского района обратилась местная жительница. Она рассказала, что с территории ее частного домовладения пропал автомобиль Hyndai Solaris, а также электронная техника. По ее словам, ущерб составил более 500 тысяч рублей.

- Прибывшие на место происшествия сотрудники правоохранительных органов установили, что злоумышленник проник в дом через открытую форточку. Полицейские установили, что правонарушителем является 21-летний житель Тихорецкого района. Его задержали в одном из отелей Армавира, куда он приехал на украденном автомобиле, - рассказали «КП» - Кубань» в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Молодой человек рассказал, что проник в чужой дом, вынес бытовую технику, а затем заметил, что в замке зажигания автомобиля находятся ключи. Он сел в транспортное средство и уехал с места преступления.

Сейчас автомобиль возвращен законной владелице. Правонарушитель помещен под стражу, в отношении него возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Ему может грозить до шести лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU