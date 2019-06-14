В Тимашевском районе мужчина облил бензином своих знакомых и поджег

СЕГОДНЯ 17:34 2019-06-14T19:10:54+03:00

Один из пострадавших скончался в больнице

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Трагедия случилась в станице Роговской Тимашевского района. Как удалось узнать «КП» - Кубань», в одном из частных домов 30-летний Андрей Дьяков распивал спиртное вместе со своими приятелями - 32-летним Александром Пузыревым и 26-летним Кириллом Дзагоевым.

Во время застолья между мужчинами возник конфликт. Решить спор на словах не получилось. Андрей взял стоящую в коридоре пластиковую пятилитровую бутылку, в которой находился бензин и облил им своих приятелей. Затем он зажег спичку, кинул ее в сторону мужчин и вытолкнул их на улицу.

Пострадавших Александра и Кирилла с сильнейшими ожогами госпитализировали.

- У Александра термический ожог 2 и 3 степени 80 тела, у Кирилла - 30% тела, - «Комсомольской правде» - Кубань» источник в Тимашевской ЦРБ.

Позже стало известно, что 3 июня Александр Пузырев скончался.

- Андрей Дьяков уже дал признательные показания. Известно, что он ранее не был судим, - комментируют «КП» - Кубань» правоохранители.

Уголовное дело пока не возбуждено.

ИСТОЧНИК KP.RU