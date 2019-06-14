СЕГОДНЯ 17:27 2019-06-14T17:27:41+03:00

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В ближайшие дни в Новороссийске будет очень жарко. Из-за повышения температуры воздуха спасатели объявили экстренное предупреждение.

- Жителей и гостей Новороссийска просят соблюдать элементарные меры безопасности. Не рекомендуется выходить из помещения в дневное время, также лучше отказаться от поездок на автомобиле или туристических походов, - рассказали «КП» - Кубань» в пресс-службе управления ГО и ЧС по Краснодарскому краю.

Также спасатели напоминают, что в такую погоду значительно возрастает риск возникновения природных пожаров. Так что местных жителей просят воздержаться от разведения открытого огня. Помимо этого, необходимо быть осторожными и внимательными при отдыхе на воде. Не рекомендуется оставлять без присмотра пожилых людей и детей.

Добавим, в ближайшие дни синоптики ожидают повышения температуры воздуха в Новороссийске выше 34 градусов.

ИСТОЧНИК KP.RU