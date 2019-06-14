В Краснодаре под суд пойдет застройщик-аферист

СЕГОДНЯ 18:16 2019-06-14T18:16:11+03:00

Он похитил у дольщиков более 22 млн рублей

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В Краснодаре прокуратура направила в суд уголовное дело в отношении местного жителя. 52-летнего мужчину подозревают в мошенничестве, совершенном в особо крупном размере.

- Как установило следствие, в период с 2009 по 2012 годы злоумышленник заключал с гражданами договоры купли-продажи квартир. Жилые помещения должны были располагаться в новом 3-этажном многоквартирном жилом доме, по ул. Горького в пос. Пашковском г. Краснодара. При этом, злоумышленник не планировал никаких работ по возведению здания, а лишь создавал из видимость, - рассказали «КП» - Кубань» в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

Также недобросовестный застройщик широко рекламировал свой проект в средствах массовой информации. В итоге от его действий пострадал 21 человек. Общая сумма ущерба превысила 22 млн рублей.

Сейчас подозреваемый находится под стражей. Ему может грозить лишение свободы на срок до 10 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU