В Краснодаре благоустроят территорию на пересечении улиц Стасова и Бургасской

СЕГОДНЯ 19:15 2019-06-14T19:15:21+03:00

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В Краснодаре начались работы по благоустройству территории на пересечении улиц Стасова и Бургасской. Раньше здесь стояли незаконные торговые объекты.

- На месте демонтированных ларьков оборудуют автомобильную парковку более, чем на 30 машиномест. Такое решение было принято после встречи с местными жителями. Они отметили, что рядом находятся две школы, и часто родителям учеников негде припарковаться, - рассказали «КП» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодара.

В выходные дни здесь буду организовывать ярмарки выходного дня, так как ближайшие рынки находятся на значительном расстоянии от микрорайона.

Ларьки на пересечении Стасова и Бургасской демонтировали в феврале 2019 года. Здесь снесли порядка 60 павильонов и вывезли свыше 150 кубометров мусора.

Напомним, в краевой столице стартовали работы по созданию «Садового» сквера. Это территория вдоль Садовой между Пашковской и Длинной. Несколько лет назад вся она вся была заставлена гаражами.

ИСТОЧНИК KP.RU