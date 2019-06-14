Морские пляжи Кубани инспектируют «Мобильные патрули»

СЕГОДНЯ 19:54 2019-06-14T19:54:41+03:00

Они проверяют места отдыха на комфорт и безопасность

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На пляжах Черноморского побережья Краснодарского края работают мобильные патрули. В состав групп входят специалисты регионального министерства курортов, сотрудники ГИМС, полиции, Роспотребнадзора, краевых министерства ГО и ЧС и департамента потребсферы, а также чиновники разных уровней. Последняя проверка прошла на пляжах Сочи.

- Мобильный патруль проверил наличие спасательных постов и медицинских пунктов, а также их оснащенность, благоустройство и санитарное состояние прибрежной полосы, расположение аттракционов, - рассказали «КП» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

В ходе проверки были выявлены незначительные нарушения. Представление об их устранении в кратчайшие сроки вынесено в адрес ответственных за данные вопросы чиновников.

В ближайшее время мобильные группы проверят территории отдыха в Анапе, Геленджике, Новороссийске и Туапсинском районе. До конца сезона они побывают на всех пляжах Азово-Черноморского побережья.

ИСТОЧНИК KP.RU