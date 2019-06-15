В центре Краснодара ограничат движение на время проведения бала выпускников

СЕГОДНЯ 09:32 2019-06-15T09:33:40+03:00

Водителям стоит быть особенно внимательными к знакам 15, 23 и 28 июня

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Традиционный губернаторский выпускной бал состоится в Краснодаре 28 июня. В нем примут участие лучшие выпускники со всего края. Масштабное мероприятие пройдет в центре краевой столицы, ради его подготовки будут перекрыты несколько улиц.

Схема ограничений 15 и 23 июня

- Для проведения репетиций бала движение ограничат с 6 до 18 часов 15 июня и 23 июня: по ул. Постовой — от ул. им. Захарова до ул. Октябрьской; по ул. Красной — от ул. Советской до ул. Постовой; по проездам с западной и восточной сторон Войскового собора святого благоверного князя Александра Невского, между ул. Красной и ул. им. Николая Кондратенко, - сообщают в пресс-службе администрации Краснодара.

Ограничения движения 28 июня

А в день проведения бала 28 июня некоторые улицы в центре города перекроют с 6 до 24 часов. Подробнее ознакомиться с ограничениями можно на схеме. Кроме того, прилегающие участки расчистят от припаркованного транспорта.

ИСТОЧНИК KP.RU