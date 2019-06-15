2019-06-15T10:45:00+03:00
Общество

В Краснодаре 17 июня начнут ремонт улицы Евдокимовской

Работы планируют закончить в конце октября
Артём ГНАТЕНКО@kp_kuban
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Работы проведут в несколько этаповРаботы проведут в несколько этапов
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17 июня в Краснодаре начинается ремонт дороги, которая ведет из поселка Индустриальный в поселок Победитель. Речь идет об участке улицы Евдокимовской между Милютинской и Весенней протяженностью 3,5 километра.

— В мае мы завершили ремонт очень важной автомагистрали — подъездной дороги к поселку Индустриальному. Таким образом, вся дорога от М4 «Дон» до улицы 1-го Мая приведена в нормативное состояние. Теперь приступаем к ремонту еще одной важной артерии, по которой на подъездную дорогу выезжает транспорт из двух поселков, — рассказал директор департамента транспорта и дорожного хозяйства Владимир Архипов.

На участке ремонта будут вводить ограничения движения, о чем водителям сообщат временные дорожные знаки. Работы планируют закончить до конца октября.

ИСТОЧНИК KP.RU

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