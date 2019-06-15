Сельский глава на Кубани выписал себе ежемесячную надбавку и попал под суд

СЕГОДНЯ 12:22 2019-06-15T12:23:36+03:00

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На Кубани обвинили в превышении должностных полномочий главы Бесскорбненского сельского поселения Новокубанского района. Выяснилось, что чиновник выписал себе ежемесячную надбавку за особые условия муниципальной службы в размере 150% от оклада. Распоряжение он передал в финансовый отдел, который стал начислять ему эти деньги. Но проверка прокуратуры показала, что глава не имел на это никаких полномочий.

- В соответствии со справкой о результатах проверки глава поселения совершил присвоение из бюджета сельского поселения денежных средств на сумму свыше 360 тысяч рублей. В рамках дела прокуратурой предъявлен гражданский иск о взыскании с обвиняемого причиненного ущерба, - сообщают в пресс-службе краевой прокуратуры.

Уголовное дело уже направлено в Новокубанский районный суд для рассмотрения по существу. Чиновнику может грозить срок до семи лет с лишением права занимать различные должности.

ИСТОЧНИК KP.RU