В Краснодаре с 15 июня перекроют две полосы Суворовского путепровода и съезд на Ставропольскую

СЕГОДНЯ 12:30 2019-06-15T12:32:40+03:00

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В Краснодаре начинается масштабный ремонт Суворовского путепровода. С 22 часов 15 июня для проезда будут закрыты две полосы на въезд в город со стороны Яблоновского моста

Дорожники усилят несущие конструкции, заменят тротуары и бордюры, уложат новый асфальт. Движение организуют по оставшимся двум полосам – по одной в каждую сторону.

— В ночь с субботы на воскресенье подрядчик закроет для производства работ первую половину проезжей части — на въезд в город. После того, как сделают первую половину, ее откроют для движения транспорта, и подрядчик перейдет на вторую — две полосы на выезд из города при движении к Яблоновскому мосту, — сказал директор городского департамента транспорта и дорожного хозяйства Владимир Архипов.

На время ремонта в ночь с 15 на 16 июня также закроют съезд с путепровода на улицу Ставропольскую при движении из города. Он не будет функционировать до завершения работ в 2020-м году.

Попасть на улицу Ставропольскую можно будет, свернув с улицы Суворова на Захарова, затем — на Постовую. Для удобства автомобилистов при движении по данному маршруту откорректируют режимы работы четырех светофоров. На участке ремонта установят временные дорожные знаки и ограждения.

ИСТОЧНИК KP.RU