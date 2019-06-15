В Краснодарском крае объявлена чрезвычайная пожароопасность

СЕГОДНЯ 13:21 2019-06-15T13:22:24+03:00

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В середине июня в Краснодарском крае установилась жаркая погода, днем столбики термометров даже в тени показывают не менее 30 градусов. В центральных районах объявлено экстренное предупреждение.

- 15 июня во второй половине дня местами в центральных районах края ожидается чрезвычайная пожароопасность 5 класса, что относится к опасным явлениям, - сообщают в пресс-службе ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

Экстренное предупреждение действует до 18 июня местами в центральных районах и в восточной половине региона.

Спасатели призывают соблюдать меры пожарной безопасности, не разводить костры, избегать воздействия повышенной температуры, носить светлую воздухопроницаемую одежду с головным убором.

В случае чрезвычайных ситуаций необходимо звонить по номеру 101.

ИСТОЧНИК KP.RU