2019-06-15T13:22:24+03:00
Происшествия

В Краснодарском крае объявлена чрезвычайная пожароопасность

Экстренное предупреждение действует с 15 июня
Артём ГНАТЕНКО@kp_kuban
Поделиться:
Жителей призывают соблюдать меры предосторожностиЖителей призывают соблюдать меры предосторожности
Изменить размер текста:

В середине июня в Краснодарском крае установилась жаркая погода, днем столбики термометров даже в тени показывают не менее 30 градусов. В центральных районах объявлено экстренное предупреждение.

- 15 июня во второй половине дня местами в центральных районах края ожидается чрезвычайная пожароопасность 5 класса, что относится к опасным явлениям, - сообщают в пресс-службе ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

Экстренное предупреждение действует до 18 июня местами в центральных районах и в восточной половине региона.

Спасатели призывают соблюдать меры пожарной безопасности, не разводить костры, избегать воздействия повышенной температуры, носить светлую воздухопроницаемую одежду с головным убором.

В случае чрезвычайных ситуаций необходимо звонить по номеру 101.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Происшествия на Кубани»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Краснодаре отремонтируют дорогу к товариществу «Кубанская Нива»
В Краснодаре с 15 июня перекроют две полосы Суворовского путепровода и съезд на Ставропольскую
Сельский глава на Кубани выписал себе ежемесячную надбавку и попал под суд
В Краснодаре 17 июня начнут ремонт улицы Евдокимовской
В центре Краснодара ограничат движение на время проведения бала выпускников
Морские пляжи Кубани инспектируют «Мобильные патрули»
В Краснодаре благоустроят территорию на пересечении улиц Стасова и Бургасской
Замминистра сельского хозяйства Кубани предъявили обвинение во взяточничестве
В Краснодаре под суд пойдет застройщик-аферист
В Тимашевском районе мужчина облил бензином своих знакомых и поджег
В Новороссийске будет очень жарко
В Белореченском районе поймали вора-домушника
На Кубани обнаружен труп сотрудника полиции
На Кубани мужчина ударил отверткой дочь своей супруги, а ее сына - кулаком по лицу
В краевой столице отремонтировали четыре улицы
Директор новороссийского предприятия не заплатил почти 100 млн рублей налогов
В Краснодаре сносят кафе-самострой в Городском саду
Краснодар в иллюминаторе: космонавт Сергей Рязанский поделился снимком города из космоса