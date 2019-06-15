В Краснодарском крае объявлена чрезвычайная пожароопасность
В середине июня в Краснодарском крае установилась жаркая погода, днем столбики термометров даже в тени показывают не менее 30 градусов. В центральных районах объявлено экстренное предупреждение.
- 15 июня во второй половине дня местами в центральных районах края ожидается чрезвычайная пожароопасность 5 класса, что относится к опасным явлениям, - сообщают в пресс-службе ГУ МЧС по Краснодарскому краю.
Экстренное предупреждение действует до 18 июня местами в центральных районах и в восточной половине региона.
Спасатели призывают соблюдать меры пожарной безопасности, не разводить костры, избегать воздействия повышенной температуры, носить светлую воздухопроницаемую одежду с головным убором.
В случае чрезвычайных ситуаций необходимо звонить по номеру 101.
ИСТОЧНИК KP.RU
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