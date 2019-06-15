В Краснодаре отремонтируют дорогу к товариществу «Кубанская Нива»
Ее включат в программу на 2020-й год
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Дорогу, ведущую к садовому товариществу «Кубанская Нива», ждет ремонт. В администрацию краевого центра сообщили жители, что после зимы гравийное покрытие оказалось разбито. Теперь
— Летом. выполним ямочный ремонт подъездной дороги к товариществу. А уже на 2020 год планируем включить эту дорогу в национальный проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги», чтобы привести ее полностью в нормальное состояние, — сказал Евгений Первышов.
Кроме того, власти пообещали помочь в организации газоснабжения жилых домов в товариществе.
ИСТОЧНИК KP.RU
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