В Краснодаре отремонтируют дорогу к товариществу «Кубанская Нива»

СЕГОДНЯ 14:49 2019-06-15T14:49:58+03:00

Ее включат в программу на 2020-й год

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Дорогу, ведущую к садовому товариществу «Кубанская Нива», ждет ремонт. В администрацию краевого центра сообщили жители, что после зимы гравийное покрытие оказалось разбито. Теперь

— Летом. выполним ямочный ремонт подъездной дороги к товариществу. А уже на 2020 год планируем включить эту дорогу в национальный проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги», чтобы привести ее полностью в нормальное состояние, — сказал Евгений Первышов.

Кроме того, власти пообещали помочь в организации газоснабжения жилых домов в товариществе.

ИСТОЧНИК KP.RU