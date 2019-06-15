2019-06-15T14:49:58+03:00
Общество

В Краснодаре отремонтируют дорогу к товариществу «Кубанская Нива»

Ее включат в программу на 2020-й год
Артём ГНАТЕНКО@kp_kuban
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Дорогу, ведущую к садовому товариществу «Кубанская Нива», ждет ремонт. В администрацию краевого центра сообщили жители, что после зимы гравийное покрытие оказалось разбито. Теперь

— Летом. выполним ямочный ремонт подъездной дороги к товариществу. А уже на 2020 год планируем включить эту дорогу в национальный проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги», чтобы привести ее полностью в нормальное состояние, — сказал Евгений Первышов.

Кроме того, власти пообещали помочь в организации газоснабжения жилых домов в товариществе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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