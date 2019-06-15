2019-06-15T15:38:19+03:00
Происшествия

В Анапе мать и бабушка потеряли в море пятилетнего ребенка

Мальчика нашли через несколько часов
Артём ГНАТЕНКО@kp_kuban
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Мальчик жив и здоровМальчик жив и здоров
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Инцидент произошел на днях в Анапе. Пятилетний мальчик приехал на курорт с мамой и бабушкой из Ростовской области.

Они отдыхали на пляже около реки Анапка, ребенок купался с надувным кругом, а рядом в воде была бабушка, пока мать загорала на солнце. Позже женщина вышла из воды, оставив мальчика одного в море.

Мать и бабушка говорят, что увлеклись разговором всего на минуту, а когда обернулись – малыша не было.

- Испугавшись за жизнь и здоровье мальчика, мать стала искать сына в воде, после чего обратилась за помощью в радиорубку пляжа, а бабушка продолжила искать мальчика на берегу. Когда самостоятельные поиски не дали положительного результата, мать ребенка обратилась за помощью в полицию, - сообщают в ОМВД Анапы.

К счастью, мальчик нашелся быстро. Его увидели на пляже в районе санатория «Золотой берег» в двух-трех километрах от места, где он отдыхал с мамой и бабушкой. Ребенок жив и здоров, его передали родителям.

В полиции проводят проверку и, вероятно, мать будет привлечена к административной ответственности.

ИСТОЧНИК KP.RU

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