2019-06-15T17:15:35+03:00
Спорт

ФК «Краснодар» продал 10 тысяч абонементов на сезон 2019/20

На это ушел месяц
Артём ГНАТЕНКО@kp_kuban
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Абонементы на сезон 2019/20 Фото: ФК "Краснодар"Абонементы на сезон 2019/20 Фото: ФК "Краснодар"
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Футбольный клуб «Краснодар» за месяц продал 10 тысяч абонементов на сезон 2019/20, в котором команда будет выступать в отборочном раунде Лиги Чемпионов. Сезонный билет действует на матчи чемпионата и Кубка России, а также дает преимущество при выкупе билетов на матчи еврокубков.

С 15 мая по 9 июня правом выкупа воспользовались обладатели абонементов предыдущего сезона, с 10 по 23 июня купить место на стадионе могут владельцы карт болельщика. Стоимость сезонных абонементов на матчи «Краснодара» варьируется от 4000 до 45000 рублей.

Вместимость стадиона «Краснодар» составляет 35 074 места, из них 3273 – VIP-места и ложи.

Открытые продажи начнутся с 24 июня.

ИСТОЧНИК KP.RU

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