В Краснодаре сносят самострой на улице Тургенева

СЕГОДНЯ 18:26 2019-06-15T18:26:59+03:00

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Очередной самострой сносят в Краснодаре. На этот раз под ковш попало двухэтажное здание СТО на улице Тургенева, 50. Администрация добилась сноса в суде.

- Проверка выявила, что на земельном участке площадью около 276 кв. м граждане, не получив разрешительных документов, возвели несколько помещений общей площадью 199,2 кв. м, в которых организовали станцию технического обслуживания. Над ней — также без необходимых разрешений и согласований — надстроили второй этаж, - сообщают в пресс-службе администрации Краснодара.

Решение о сносе утвердили во всех судебных инстанциях еще в 2016-м году, однако владельцы не спешили демонтировать здание.

Сейчас строение ликвидирует подрядчик, нанятый администрацией краевого центра.

ИСТОЧНИК KP.RU