2019-06-16T09:10:57+03:00
Общество

Погода на Кубани: надвигается дождь и град

Синоптики опубликовали прогноз на 17 и 18 июня
Андрей ГОРЕЛОВ
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ФОТО: Дмитрий АХМАДУЛЛИНФОТО: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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Лето уже давно наступило, но осадки еще не сдают позиции солнечному зною. К крае и на побережье местами продут дожди с градом, а жара будет на уровне +33 градусов.

- 17 и 18 июня местами пройдет кратковременный дождь, гроза и град, - сообщили в гидрометцентре Кубани. – Ветер северо-восточный 4-9 м/с, днем местами порывы достигнут 12-17 м/с. Температура воздуха ночью 16-21 градус, а днем 28-33 градуса. На Черноморском побережье местами кратковременный дождь с грозой. Ветер северо-восточный с переходом на юго-восточный, юго-западный 6-11 м/с. Температура воздуха ночью 19-24 градуса, днем 27-33 градуса.

ИСТОЧНИК KP.RU

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