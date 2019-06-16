2019-06-16T10:15:47+03:00
Общество

В Сочи родился 1000-й малыш в новом перинатальном центре

Новорожденный Тимур – третий ребенок в семье
Андрей ГОРЕЛОВ
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ФОТО: минздрав краяФОТО: минздрав края
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Роды были непростыми, у матери до этого было 2 кесарево сечения. Несмотря на это, операция прошла успешно. Новый перинатальный центр оборудован современной техникой, чтобы выхаживать недоношенных младенцев весом от 500 грамм.

- В перинатальном центре Сочи ежедневно принимают роды примерно у 30 женщин. Из них около 10 - экстренные и плановые операции. Скоро выпишем маму - гостью из Архангельска, у которой во время отдыха на нашем курорте начались преждевременные роды. Малыш родился почти киллограмовым. Сейчас, после выхаживания, он уже весит 2,6 кг, - отметил министр здравоохранения Кубани Евгений Филиппов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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