Госдолг Кубани снизился на 24,2 млрд рублей
Об этом сообщает администрация края
ФОТО: пресс-служба администрации края
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Сейчас госдолг 115,9 млрд рублей, половина – бюджетные кредиты с минимальной процентной ставкой 0,1% годовых. В 2019 году 21,6 млрд рублей кредитов банков были погашены досрочно.
– На этот год поставлена задача снизить общий объем государственного долга не менее чем на 3,8 млрд рублей, – цитирует вице-губернатора Игоря Галася пресс-служба администарции края.
ИСТОЧНИК KP.RU