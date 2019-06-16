Госдолг Кубани снизился на 24,2 млрд рублей

СЕГОДНЯ 12:34 2019-06-16T12:50:06+03:00

Об этом сообщает администрация края

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Сейчас госдолг 115,9 млрд рублей, половина – бюджетные кредиты с минимальной процентной ставкой 0,1% годовых. В 2019 году 21,6 млрд рублей кредитов банков были погашены досрочно.

– На этот год поставлена задача снизить общий объем государственного долга не менее чем на 3,8 млрд рублей, – цитирует вице-губернатора Игоря Галася пресс-служба администарции края.

ИСТОЧНИК KP.RU