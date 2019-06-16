В Краснодаре хулиганы кидали камни в припаркованные машины

СЕГОДНЯ 13:33 2019-06-16T13:33:59+03:00

Вандалы орудовали с 1 по 14 июня на улице Марины Цветаевой

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Жалобы в полицию написали владельцы поврежденных автомобилей. У большинства из них был помят кузов или разбиты передние и боковые стекла. Преступление совершали ночью. Жильцы указали на соседа, его опросили, но доказательств вины нет.

- Неизвестный повредил 4 машины, которые стояли с разных сторон дома. Проводится проверка, устанавливаются очевидцы и свидетели происшествия», рассказал начальник пресс-службы УМВД Краснодара Артем Коноваленко.

ИСТОЧНИК KP.RU