2019-06-16T13:33:59+03:00
Происшествия

В Краснодаре хулиганы кидали камни в припаркованные машины

Вандалы орудовали с 1 по 14 июня на улице Марины Цветаевой
Андрей ГОРЕЛОВ
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ФОТО: Архив "КП"ФОТО: Архив "КП"
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Жалобы в полицию написали владельцы поврежденных автомобилей. У большинства из них был помят кузов или разбиты передние и боковые стекла. Преступление совершали ночью. Жильцы указали на соседа, его опросили, но доказательств вины нет.

- Неизвестный повредил 4 машины, которые стояли с разных сторон дома. Проводится проверка, устанавливаются очевидцы и свидетели происшествия», рассказал начальник пресс-службы УМВД Краснодара Артем Коноваленко.

ИСТОЧНИК KP.RU

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