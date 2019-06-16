В станице Северской отметили Всероссийский Олимпийский день

СЕГОДНЯ 14:49 2019-06-16T14:49:09+03:00

Праздник проходит по всей стране 30-й раз подряд

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Торжественная часть состоялась на стадионе «Олимп» станицы Северской, которую открыл заместитель минспорта края Вячеслав Никитин. Он рассказал о региональном проекте «Спорт - норма жизни».

- В год на его финансирование тратим 558,7 млн рублей, из которых 223,4 млн – краевые средства, - рассказал Вячеслав Никитин. - Основная цель регионального проекта – увеличение к 2024 году доли жителей края, которые постоянно занимаются спортом до 55%.

Затем на стадионе прошли соревнования по волейболу, мини-футболу и уличному баскетболу среди местных команд.

ИСТОЧНИК KP.RU