В Новороссийске запретили купаться в двух местах

СЕГОДНЯ 16:00 2019-06-16T16:00:49+03:00

Изменить размер текста: A A

В городе-герое всего 18 пляжей. В начале июня только 11 подали документы в местный Роспотребнадзор, чтобы контролирующий орган выдал разрешение на эксплуатацию. Только 2 пляжа в городе не соответствуют гигиеническим нормам воды для купания.

- 2 места для массового купания не получили разрешения на работу, - сообщили в Роспотребнадзоре. – Речь идет о пляже «Мысхако» в солдатской бухте и рекреационной зоне «Нептун». Здесь нельзя купаться из-за выходов ливневок и канализации.

ИСТОЧНИК KP.RU