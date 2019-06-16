В Курганинском районе подросток спасла свою родную сестру из пожара

СЕГОДНЯ 17:04 2019-06-16T17:16:42+03:00

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В станице Родниковской на улице Карла Маркса в одном из домов начался пожар. В это время родителей не было дома, внутри остались 16-летняя Настя и ее родная с 9-летняя сестра Катя. Мама оставила их одних и ушла в магазин. Позже старшая сестра увидела на крыше дома огонь, пламенем внутри была охвачена одна из комнат. Девушка зашла в нее и вывела оттуда младшую сестренку. В результате пожара дом полностью сгорел.

- Пожар сотрудники МЧС потушили, но дом спасти не удалось, - сообщили в пресс-службе МЧС края. – Информацию о героическом поступки мы направили с соответствующие органы власти, чтобы вручить 16-летней Анастасии награду «За отвагу на пожаре».

ИСТОЧНИК KP.RU