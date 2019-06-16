2019-06-16T18:19:57+03:00
Общество

На Кубани объявлено экстренное предупреждение из-за ливней и грозы

Местами в крае пройдет град
Андрей ГОРЕЛОВ
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ФОТО: архив "КП"ФОТО: архив "КП"
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Предупреждение действует на 16 и 17 июня, в ближайшие 3-6 часов местами в крае пройдет сильный дождь с грозой и градом. На черноморском побережье ветер может усилиться до 20 метров в секунду

- На реках и водотоках руки Кубань ожидаются подъемы уровней воды, местами с достижением неблагоприятных отметок, - сообщили в пресс-службе МЧС края.

Напомним, по прогнозам гидрометцентра края, 17 и 18 июня на Кубани ожидается жара до 34 градусов. Температура воды +24.

ИСТОЧНИК KP.RU

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