В станице Северской отметили Олимпийский день

СЕГОДНЯ 07:21 2019-06-17T07:21:48+03:00

В этом году он проходит 30 раз подряд

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Олимпийский день посвящен II Европейским играм. Ежегодно этот праздник отмечается в России по рекомендации Международного олимпийского комитета. В этом году он юбилейный - в России проходит 30 раз подряд.

Торжества проходили на стадионе «Олимп» в станице Северской. Участие в них принял заместитель министра физической культуры и спорта Краснодарского края Вячеслав Никитин.

- На Кубани разработан региональный проект «Спорт - норма жизни» в рамках нацпроекта «Демография». Его финансирование на 2019 год составляет 558,7 миллионов рублей, из которых 223,4 миллиона – краевые средства, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

После торжественной части мероприятия, состоящей из концертных номеров и показательных выступлений воспитанников краевых центров олимпийской подготовки, на стадионе прошли соревнования по волейболу, мини-футболу и уличному баскетболу среди местных команд.

ИСТОЧНИК KP.RU