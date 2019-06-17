СЕГОДНЯ 08:01 2019-06-17T08:01:03+03:00

В Краснодаре в историческом парке «Россия – Моя история» пройдут памятные мероприятия

Вход на лекции и просмотры фильмов свободный

Изменить размер текста: A A

22 июня – День памяти и скорби. В историческом парке «Россия – Моя история» пройдут различные мероприятия, посвященные этому событию.

- В 11:00 состоится интерактивное мероприятие для дошкольников и учеников младших классов «Завтра была война…». Они увидят молчаливых свидетелей тех событий – побывавшие на полях сражений гильзы, солдатские каски, кружки, фляжки и другие предметы. На мероприятие необходима запись, вход свободный, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе министерства культуры Краснодарского края.

В 13:00 специалисты парка расскажут о подвигах и судьбах наших земляков «Кубанцы-защитники Брестской крепости».

В 15:00 в лектории покажут телеспектакль «Завтра была война…», созданный в СССР в 1990 году. Вход свободный.

ИСТОЧНИК KP.RU