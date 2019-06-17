Температура морской воды 17 июня 2019: комфортнее всего купаться в Туапсе

СЕГОДНЯ 09:04 2019-06-17T09:04:04+03:00

Почти во всех морских городах температура воды держится на уровне 24-25 градусов тепла Фото: Архив "КП"

Почти во всех морских городах температура воды держится на уровне 24-25 градусов тепла

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«Комсомольская правда – Кубань» продолжает следить за тем, как прогрелась морская вода на курортах Краснодарского края.

Итак, комфортнее всего купаться сегодня, 17 июня, будет в Приморско-Ахтарске и Темрюке. Здесь водичка прогрелась до 25 градусов тепла.

На Черноморском побережье самая теплая вода в Туапсе - 25 градусов, в Новороссийске – 24, 7 градусов, в Геленджике, Анапе, Сочи на 0,2 градуса меньше – 24,5.

Как сообщили а пресс-службе Гидрометцентра Краснодарского края, 17 июня ожидается кратковременный дождь и гроза. Ветер северо-восточный, восточный с переходом днем на юго-западный 6-11 метров секунду, местами порывы 12-14 метров в секунду. Температура воздуха днем прогреется до 29…34 градусов.

ИСТОЧНИК KP.RU