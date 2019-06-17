2019-06-17T09:40:49+03:00
Происшествия

В Новороссийске некоторые районы остались без света из-за аварии

Устранение технарушений на подстанции продолжается
Александра ПОДУШКО
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Фото: www.instagram.com/dyachenko_nvrsk/Фото: www.instagram.com/dyachenko_nvrsk/
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В Новороссийске вечером 16 июня произошло аварийное отключение электроэнергии в поселке Цемдолина, 8-я щель, на улицах Видова, Тобольская, Анапское шоссе.

- Причиной стало повреждение на кабельных линиях присоединения 2 и 3, которые находятся на балансе территориальной сетевой организации «НЭСК – электросети». Бригады энергетиков переведены на усиленный режим работы для того, чтобы в максимально сжатые сроки восстановить подачу энергоснабжения потребителям, - сообщил на своей странице в инстаграм Игорь Дяченко.

После выполнения необходимых ремонтных работ энергооборудование пройдет высоковольтное испытание, после чего будет введено в работу.

- Электроснабжение пытаются восстановить максимально оперативно все бригады компаний города. О ходе работ будем вас информировать. Соблюдайте спокойствие и спасибо за понимание, - сообщили в пресс-службе администрации Новороссийска.

ИСТОЧНИК KP.RU

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