2019-06-17T09:35:21+03:00
Происшествия

В Армавире подрядчик обвиняется в мошенничестве

Он нарушил условия контракта по ремонту кровли двух многоэтажек
Александра ПОДУШКО
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В Армавире подрядчик обвиняется в мошенничествеВ Армавире подрядчик обвиняется в мошенничествеФото: Архив "КП"
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В Армавире утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении руководителя подрядной организации. Он обвиняется в хищениях при выполнении капитального ремонта кровли многоэтажек.

С 15 сентября 2017 года по 15 января 2018 года в его ведении находились многоквартирные дома, расположенные по улице Островского. Он внес ложные сведения в акты выполненных работ, завысив их стоимость. Мужчина причинил ущерб некоммерческой унитарной организации «Краснодарский краевой фонд капитального ремонта многоквартирных домов» на сумму 400 тысяч рублей.

- Уголовное дело направлено в Армавирский городской суд для рассмотрения по существу. Санкция ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество) предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет со штрафом в размере 80 тысяч рублей либо без такового и с ограничением свободы на срок до полутора лет либо без такового, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

ИСТОЧНИК KP.RU

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