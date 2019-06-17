2019-06-17T10:00:48+03:00
Происшествия

В Апшеронском районе мужчина хранил дома 25 граммов «соли»

Ему грозит до десяти лет лишения свободы
Александра ПОДУШКО
Поделиться:
В Апшеронском районе мужчина хранил дома 25 граммов «соли»В Апшеронском районе мужчина хранил дома 25 граммов «соли»Фото: Архив "КП"
Изменить размер текста:

В Апшеронском районе правоохранители оперативным путем получили информацию о том, что один из местных жителей может быть причастен к незаконному хранению наркотиков.

Дома у ранее судимого мужчины нашли порошкообразное вещество светлого цвета. По результатам проведенного исследования установлено, что это «соль» общей массой 25 граммов.

Мужчину задержали и доставили в отдел полиции. Наркотик злоумышленник нашел на улице и хранил для личного употребления.

- В отношении ранее судимого 36-летнего местного жителя возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 228 УК РФ (Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов), - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.

Мужчине грозит до 10 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Мостовском районе сотрудник полиции пойдет под суд за вымогательство взятки
В Апшеронском районе эвакуатор, который перевозил четыре квадроцикла, упал в реку
На Кубани изъяли около 3 килограммов наркотиков растительного происхождения
В Тбилисском районе местный житель убил знакомого и покалечил его спутницу
В Кущевском районе кадастровый инженер вносил ложные данные в межевой план
В Сочи пройдет всероссийская акция «Горсть памяти»
Лидеры детских объединений готовятся стать вожатыми в «Орленке»
В Геленджике туристка сорвалась с 20-метровой скалы и упала на берег моря
На Кубани заместитель главы сельского поселения в выходной день катался на служебной машине
В Тихорецке местный житель выплатит штраф за репост экстремистского ролика
В пригороде Новороссийска продолжают восстанавливать энергоснабжение
Микроавтобус Моздок - Краснодар попал в массовое ДТП на Ставрополье
На Кубани прошел первый фестиваль черноморских казаков «Казачий стан»