В Апшеронском районе мужчина хранил дома 25 граммов «соли»

СЕГОДНЯ 10:00 2019-06-17T10:00:48+03:00

Ему грозит до десяти лет лишения свободы

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В Апшеронском районе правоохранители оперативным путем получили информацию о том, что один из местных жителей может быть причастен к незаконному хранению наркотиков.

Дома у ранее судимого мужчины нашли порошкообразное вещество светлого цвета. По результатам проведенного исследования установлено, что это «соль» общей массой 25 граммов.

Мужчину задержали и доставили в отдел полиции. Наркотик злоумышленник нашел на улице и хранил для личного употребления.

- В отношении ранее судимого 36-летнего местного жителя возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 228 УК РФ (Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов), - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.

Мужчине грозит до 10 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU