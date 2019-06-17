В Апшеронском районе мужчина хранил дома 25 граммов «соли»
В Апшеронском районе правоохранители оперативным путем получили информацию о том, что один из местных жителей может быть причастен к незаконному хранению наркотиков.
Дома у ранее судимого мужчины нашли порошкообразное вещество светлого цвета. По результатам проведенного исследования установлено, что это «соль» общей массой 25 граммов.
Мужчину задержали и доставили в отдел полиции. Наркотик злоумышленник нашел на улице и хранил для личного употребления.
- В отношении ранее судимого 36-летнего местного жителя возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 228 УК РФ (Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов), - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.
Мужчине грозит до 10 лет лишения свободы.
ИСТОЧНИК KP.RU