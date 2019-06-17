В Сочи пройдет Кубок мира по горнолыжному спорту

СЕГОДНЯ 10:18 2019-06-17T10:18:08+03:00

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В горах Сочи состоится женский этап мирового первенства по горнолыжному спорту. Он вновь пройдет на курорте «Роза Хутор». Календарь Кубка мира был утвержден на Конференции Международной федерации лыжного спорта (FIS). На сезон 2019/2020 у мужчин запланировано 46 гонок, у женщин – 42.

- Соревнования в дисциплинах скоростной спуск и супергигант запланированы на февраль 2020 года. В общей сложности у женщин в календаре по девять гонок в скоростном спуске, слаломе и гигантском слаломе, семь соревнований в супергиганте, четыре альпийских комбинации и четыре параллельных дисциплины, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Сочи.

Напомним, в станице Северской отметили Олимпийский день. В этом году он проходит 30 раз подряд. На стадионе состоялись соревнования по волейболу, мини-футболу и уличному баскетболу среди местных команд.

ИСТОЧНИК KP.RU