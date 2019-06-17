На Кубани прошел первый фестиваль черноморских казаков «Казачий стан»

СЕГОДНЯ 10:34 2019-06-17T10:34:25+03:00

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В Туапсинском районе прошел первый фестиваль черноморских казаков «Казачий стан». Он состоялся в поселке Новомихайловском. Сюда приехали казаки из разных уголков Кубани.

Старт фестивалю дала выставка работ мастеров декоративно-прикладного творчества из Туапсе, села Шаумяна, поселков Джубги и Октябрьского.

Казаки продемонстрировали свое искусство рубки шашкой, метания ножей, стрельбы из лука, пригласили гостей праздника поиграть в лапту и посостязаться в перетягивании каната.

- В программе фестиваля выступили творческих казачьих коллективов из Новороссийска, Геленджика и Тихорецкого района. На сцену вышли и туапсинские ансамбли – «Станичники» из поселка Новомихайловского, «Елизаветино поле» из Шаумяна, «Лен» из Октябрьского и «Истоки» из Тенгинки, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе министерства культуры Краснодарского края.

ИСТОЧНИК KP.RU