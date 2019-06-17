СЕГОДНЯ 10:46 2019-06-17T10:46:22+03:00

На момент аварии в 6 автомобилях находились 32 человека [видео]

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17 июня около 08:00 на территории Кочубеевского района произошло попутное столкновение нескольких машин. Это минивэн Honda (регистрационные знаки Армении), автомобиль KIA, рейсовый микроавтобус Моздок - Краснодар, грузовик Hyundai и машин ВАЗ-2112 и ВАЗ-2112.

Как сообщили в Госавтоинспекции Ставрополья, в результате дорожно-транспортного происшествия шесть человек с травмами доставлены в ЦГБ Невинномысска. На момент ДТП в автомобилях находились 32 человека.

По предварительным данным, причиной аварии стало превышение скорости и не безопасная дистанция впереди движущегося транспорта. Обстоятельства происшествия, а также степень ответственности всех водителей устанавливаются.

На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД и специалисты экстренных служб. Движение на месте аварии затруднено.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="480" height="480" src="https://www.kuban.kp.ru/video/embed/715036" frameborder="0"></iframe> Микроавтобус Моздок - Краснодар попал в массовое ДТП на Ставрополье.Видео:instagram.com/26gibdd/

ИСТОЧНИК KP.RU