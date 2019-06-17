Микроавтобус Моздок - Краснодар попал в массовое ДТП на Ставрополье
17 июня около 08:00 на территории Кочубеевского района произошло попутное столкновение нескольких машин. Это минивэн Honda (регистрационные знаки Армении), автомобиль KIA, рейсовый микроавтобус Моздок - Краснодар, грузовик Hyundai и машин ВАЗ-2112 и ВАЗ-2112.
Как сообщили в Госавтоинспекции Ставрополья, в результате дорожно-транспортного происшествия шесть человек с травмами доставлены в ЦГБ Невинномысска. На момент ДТП в автомобилях находились 32 человека.
По предварительным данным, причиной аварии стало превышение скорости и не безопасная дистанция впереди движущегося транспорта. Обстоятельства происшествия, а также степень ответственности всех водителей устанавливаются.
На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД и специалисты экстренных служб. Движение на месте аварии затруднено.
Микроавтобус Моздок - Краснодар попал в массовое ДТП на Ставрополье.Видео:instagram.com/26gibdd/
ИСТОЧНИК KP.RU