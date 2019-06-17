В пригороде Новороссийска продолжают восстанавливать энергоснабжение

СЕГОДНЯ 11:00 2019-06-17T11:00:15+03:00

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Энергетики продолжают восстановительные работы на оборудовании подстанции «ДСК» в пригороде Новороссийска. Большая часть социальнозначимых объектов запитаны минувшей ночью при помощи резервных источников энергоснабжения.

Сейчас продолжается работа по подключению бытового сектора. Причиной технарушения стало повреждение на кабельных линиях.

- Бригады переведены на усиленный режим. Восстановительные работы ведутся в круглосуточном режиме, чтобы в максимально сжатые сроки возобновить подачу энергоснабжения потребителям, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ПАО «Кубаньэнерго».

Ввод оборудования в работу произойдет только после устранения всех неполадок и проведения высоковольтных испытаний. Продолжается работа по сборке схем для организации энергоснабжения по резервным схемам.

Работает многоканальная горячая линия 8-800-100-15-52 (звонок бесплатный), а также единый интернет-портал «Светлая страна» (светлаястрана.рф).

ИСТОЧНИК KP.RU