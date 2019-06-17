2019-06-17T11:13:16+03:00
Происшествия

В Тихорецке местный житель выплатит штраф за репост экстремистского ролика

Запрещенные материалы мужчина удалил самостоятельно
Александра ПОДУШКО
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В Тихорецке местный житель выплатит штраф за репост экстремистского роликаВ Тихорецке местный житель выплатит штраф за репост экстремистского роликаФото: Архив "КП"
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Тихорецкая межрайонная прокуратура провела проверку соблюдения законодательства о противодействии экстремистской детальности. Ведомство выявило факт распространения 33-летним местным жителем в одной из социальных сетей роликов экстремисткой направленности.

- В отношении мужчины возбуждено два дела об административных правонарушениях по ст. 20.29 КоАП РФ (распространение экстремистских материалов) и ст. 20.3 (публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики). За это правонарушение он выплатит штраф, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в прокуратуре Краснодарского края.

После проверки мужчина самостоятельно удалил видеофайлы со своей страницы.

Напомним, в Армавире подрядчик обвиняется в мошенничестве. Он нарушил условия контракта по ремонту кровли двух многоэтажек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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