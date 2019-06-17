В Тихорецке местный житель выплатит штраф за репост экстремистского ролика
Тихорецкая межрайонная прокуратура провела проверку соблюдения законодательства о противодействии экстремистской детальности. Ведомство выявило факт распространения 33-летним местным жителем в одной из социальных сетей роликов экстремисткой направленности.
- В отношении мужчины возбуждено два дела об административных правонарушениях по ст. 20.29 КоАП РФ (распространение экстремистских материалов) и ст. 20.3 (публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики). За это правонарушение он выплатит штраф, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в прокуратуре Краснодарского края.
После проверки мужчина самостоятельно удалил видеофайлы со своей страницы.
Напомним, в Армавире подрядчик обвиняется в мошенничестве. Он нарушил условия контракта по ремонту кровли двух многоэтажек.
ИСТОЧНИК KP.RU