2019-06-17T11:21:40+03:00
Происшествия

На Кубани заместитель главы сельского поселения в выходной день катался на служебной машине

За это его привлекли к административной ответственности
Александра ПОДУШКО
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На Кубани заместитель главы сельского поселения в выходной день катался на служебной машинеНа Кубани заместитель главы сельского поселения в выходной день катался на служебной машинеФото: Архив "КП"
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По инициативе прокуратуры Усть-Лабинского района заместитель главы сельского поселения привлечен к административной ответственности за использование служебного автомобиля в личных целях.

- Сотрудники ведомства провели проверку соблюдения антикоррупционного законодательства в деятельности органов местного самоуправления. Заместитель главы Кирпильского сельского поселения Усть-Лабинского района в выходной день катался на служебном автомобиле в личных целях, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

По данному факту чиновник привлечен к административной ответственности по ст. 19.1 КоАП РФ (самоуправство) и ему назначено наказание в виде штрафа.

Напомним, межрайонная прокуратура провела проверку соблюдения законодательства о противодействии экстремистской детальности. Ведомство выявило факт распространения 33-летним местным жителем в одной из социальных сетей запрещенных роликов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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