В Геленджике туристка сорвалась с 20-метровой скалы и упала на берег моря
В Геленджике спасатели транспортировали упавшую со скалы туристку. Инцидент произошел 14 июня в селе Джанхот. 51-летняя женщина из Хабаровска отдыхала в кемпинге «Голубая бездна».
Ночью женщина вышла из своей палатки, оступилась и упала с 20-метровой высоты на берег моря. Прохожие вызвали спасателей.
- На место прибыли сотрудники Геленджикского отряда «Кубань-СПАС». Спасатели с помощью альпинистского снаряжения и носилок транспортировали пострадавшую вверх по крутому склону около 150 метров. Туристка при падении сломала руку и жаловалась на боли в позвоночнике. Женщину передали врачам скорой помощи, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГКУ «Краснодарская краевая аварийно-спасательная служба «Кубань-СПАС».
ИСТОЧНИК KP.RU