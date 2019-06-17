В Геленджике туристка сорвалась с 20-метровой скалы и упала на берег моря

СЕГОДНЯ 11:37 2019-06-17T11:37:41+03:00

Женщина при падении сломала руку и жаловалась на боли в позвоночнике

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В Геленджике спасатели транспортировали упавшую со скалы туристку. Инцидент произошел 14 июня в селе Джанхот. 51-летняя женщина из Хабаровска отдыхала в кемпинге «Голубая бездна».

Ночью женщина вышла из своей палатки, оступилась и упала с 20-метровой высоты на берег моря. Прохожие вызвали спасателей.

- На место прибыли сотрудники Геленджикского отряда «Кубань-СПАС». Спасатели с помощью альпинистского снаряжения и носилок транспортировали пострадавшую вверх по крутому склону около 150 метров. Туристка при падении сломала руку и жаловалась на боли в позвоночнике. Женщину передали врачам скорой помощи, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГКУ «Краснодарская краевая аварийно-спасательная служба «Кубань-СПАС».

ИСТОЧНИК KP.RU