2019-06-17T11:37:41+03:00
Происшествия

В Геленджике туристка сорвалась с 20-метровой скалы и упала на берег моря

Женщина при падении сломала руку и жаловалась на боли в позвоночнике
Александра ПОДУШКО
Поделиться:
Фото: «Кубань-СПАС»Фото: «Кубань-СПАС»
Изменить размер текста:

В Геленджике спасатели транспортировали упавшую со скалы туристку. Инцидент произошел 14 июня в селе Джанхот. 51-летняя женщина из Хабаровска отдыхала в кемпинге «Голубая бездна».

Ночью женщина вышла из своей палатки, оступилась и упала с 20-метровой высоты на берег моря. Прохожие вызвали спасателей.

- На место прибыли сотрудники Геленджикского отряда «Кубань-СПАС». Спасатели с помощью альпинистского снаряжения и носилок транспортировали пострадавшую вверх по крутому склону около 150 метров. Туристка при падении сломала руку и жаловалась на боли в позвоночнике. Женщину передали врачам скорой помощи, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГКУ «Краснодарская краевая аварийно-спасательная служба «Кубань-СПАС».

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Мостовском районе сотрудник полиции пойдет под суд за вымогательство взятки
В Апшеронском районе эвакуатор, который перевозил четыре квадроцикла, упал в реку
На Кубани изъяли около 3 килограммов наркотиков растительного происхождения
В Тбилисском районе местный житель убил знакомого и покалечил его спутницу
В Кущевском районе кадастровый инженер вносил ложные данные в межевой план
В Сочи пройдет всероссийская акция «Горсть памяти»
Лидеры детских объединений готовятся стать вожатыми в «Орленке»
На Кубани заместитель главы сельского поселения в выходной день катался на служебной машине
В Тихорецке местный житель выплатит штраф за репост экстремистского ролика
В пригороде Новороссийска продолжают восстанавливать энергоснабжение
Микроавтобус Моздок - Краснодар попал в массовое ДТП на Ставрополье
На Кубани прошел первый фестиваль черноморских казаков «Казачий стан»