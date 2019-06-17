Лидеры детских объединений готовятся стать вожатыми в «Орленке»

СЕГОДНЯ 11:46 2019-06-17T11:47:04+03:00

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В программе участвуют 210 ребят 13–16 лет из разных уголков России и республики Казахстан. Все они представители, лидеры и руководители региональных подростковых вожатских команд различных образовательных учреждений.

В ходе смены ребята проходят тренинги по командообразованию, осваивают азы ораторского мастерства, изучают принципы безопасного поведения в социальных сетях. Ребята узнают, как организовать педагогические игры для детей, учатся устанавливать доверительные отношения, находить правильные решения в сложных ситуациях.

В качестве наставников и преподавателей смены выступают сотрудники «Орлёнка» и представители Краснодарской краевой общественной организации поддержки молодёжного и студенческого предпринимательства.

Полученные в ходе занятий навыки ребята закрепляют в ходе стажировок, а так же, соревнуясь в таких направлениях как: презентация педагогических проектов, литературный Синквейн, организация отрядных дел.

Финалом программы станет церемония закрытия смены, на которой будут подведены итоги педагогических конкурсов. Все участники программы получат сертификаты вожатого КВК. Командам, занявшим 1-е, 2-е, и 3-е места, вручат памятные призы, а завершится торжественная церемония прощальным балом.

Организаторами программы выступают: ВДЦ «Орлёнок», Краснодарская краевая общественная организация поддержки молодёжного и студенческого предпринимательства.

ИСТОЧНИК KP.RU