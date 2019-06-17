2019-06-17T11:55:12+03:00
Общество

В Сочи пройдет всероссийская акция «Горсть памяти»

Землю с братских могил отправят в историко-мемориальный комплекс в Подмосковье
Александра ПОДУШКО
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Фото: администрация СочиФото: администрация Сочи
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Сочи присоединится к акции «Горсть памяти». 22 июня с мест захоронений и братских могил воинов возьмут по горсти земли, чтобы отправить в историко-мемориальный комплекс в Подмосковье.

Землю поместят в специальные контейнеры - «солдатские кисеты». Их соберут с мест захоронений советских воинов по всей стране и за рубежом. Позже кисеты заложат в гильзы артиллерийских снарядов, которые затем с воинскими почестями будут установлены на территории вокруг Главного Храма Вооруженных сил России, строящегося в парке в Подмосковье.

- 22 июня во всех районах Сочи пройдут мероприятия в честь Дня памяти и скорби. В 09:00 состоится торжественное возложение цветов и венков к Мемориалу вечной славы в Завокзальном микрорайоне, а после – минута молчания. В 11:45 в сквере у хостинского железнодорожного вокзала почтят память героев-хостинцев, погибших в годы ВОВ, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Сочи.

Напомним, в историческом парке «Россия – Моя история» 22 июня пройдут различные мероприятия. Вход на лекции и просмотры фильмов свободный.

ИСТОЧНИК KP.RU

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