СЕГОДНЯ 12:09 2019-06-17T12:09:57+03:00

В Кущевском районе кадастровый инженер вносил ложные данные в межевой план Фото: Архив "КП"

Из-за этого земельный участок не был поставлен на учет

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Прокуратура Кущевского района провела проверку соблюдения требований законодательства о государственном кадастровом учете недвижимого имущества и кадастровой деятельности.

Ведомство выявило факты внесения инженером заведомо ложных сведений в межевой план о точности определения координат границы земельного участка. Из-за этого территория не была поставлена на кадастровый учет.

- По данному факту по инициативе прокуратуры района в отношении кадастрового инженера возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном ч. 4 ст. 14.35 КоАП РФ (нарушение законодательства о государственном кадастровом учете недвижимого имущества и кадастровой деятельности), - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

ИСТОЧНИК KP.RU