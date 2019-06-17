В Кущевском районе кадастровый инженер вносил ложные данные в межевой план
Прокуратура Кущевского района провела проверку соблюдения требований законодательства о государственном кадастровом учете недвижимого имущества и кадастровой деятельности.
Ведомство выявило факты внесения инженером заведомо ложных сведений в межевой план о точности определения координат границы земельного участка. Из-за этого территория не была поставлена на кадастровый учет.
- По данному факту по инициативе прокуратуры района в отношении кадастрового инженера возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном ч. 4 ст. 14.35 КоАП РФ (нарушение законодательства о государственном кадастровом учете недвижимого имущества и кадастровой деятельности), - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.
ИСТОЧНИК KP.RU