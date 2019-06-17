В Тбилисском районе местный житель убил знакомого и покалечил его спутницу
Кропоткинским межрайонным следственным отделом СКР по краю 40-летнему местному жителю предъявлено обвинение в причинении телесных повреждений 45-летнему знакомому, повлекших его смерть (ч.4 ст.111 УК РФ).
29 мая мужчина в одиночестве выпивал горячительные напитки у себя дома у в станице Тбилисской. Около 15:00 он вышел во двор своего дома, где встретил 45-летнего знакомого и его спутницу. Хозяин жилища разозлился, что его покой нарушили, и стал выгонять незваных гостей.
В ходе ссоры фигурант ударил ножом женщину в бедро, а также холодным оружием попал в область спины мужчины. После обвиняемый вернулся в дом, где лег спать.
Пострадавшие были доставлены в больницу, где потерпевший скончался от причиненного ему ножевого ранения. Жизни женщины сейчас ничего не угрожает.
- В отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Назначено проведение судебно-медицинских экспертиз, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе СУ СК Краснодарского края.
ИСТОЧНИК KP.RU