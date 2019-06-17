СЕГОДНЯ 12:42 2019-06-17T12:42:09+03:00

На Кубани изъяли около 3 килограммов наркотиков растительного происхождения Фото: Архив "КП"

Изменить размер текста: A A

В Краснодарском крае завершился первый этап межведомственной комплексной оперативно-профилактической операции «Мак-2019». Ежесуточно в крае работали свыше 1000 сотрудников органов внутренних дел.

- На Кубани по итогам их работы выявлено 78 преступлений, совершенных в сфере незаконного оборота наркотиков. Изъято около 3 килограммов запрещенных средств растительного происхождения. Это около 50 граммов маковой соломы, свыше 2,5 килограммов марихуаны, порядка 50 граммов гашиша, более 50 граммов гашишного масла, более грамма героина и 3 грамма кокаина, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.

К уголовной ответственности привлечено 77 человек. Зарегистрировано 7 фактов незаконной перевозки наркотиков растительного происхождения. Составлено 135 протоколов об административных правонарушениях.

Также правоохранители провели мониторинг Интернет-ресурсов и выявили свыше 40 сайтов, пропагандирующих распространение наркотиков. Уже размещены обращения об их блокировке.

ИСТОЧНИК KP.RU