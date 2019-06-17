В Апшеронском районе эвакуатор, который перевозил четыре квадроцикла, упал в реку

СЕГОДНЯ 13:03 2019-06-17T13:03:33+03:00

Водителя и его пассажира с ушибами и порезами госпитализировали в больницу

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На автодороге Гуамка-Апшеронск вблизи поворота на хутор Красный Дагестан вечером 16 июня произошло дорожно-транспортное происшествие.

Водитель эвакуатора марки Hyundai, перевозивший четыре квадроцикла, не справился с управлением, сбил металлическое ограждение перед мостом и съехал в русло реки Курджипс.

- На место прибыли сотрудники Апшеронского отряда «Кубань-СПАС». Спасатели на носилках транспортировали водителя и пассажира с берега реки к дороге и передали врачам скорой помощи. С различными ушибами и порезами мужчин госпитализировали в ЦРБ Апшеронска, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе «Кубань-СПАС».

Напомним, в Геленджике туристка сорвалась с 20-метровой скалы и упала на берег моря. Женщина при падении сломала руку и жаловалась на боли в позвоночнике.

ИСТОЧНИК KP.RU