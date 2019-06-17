СЕГОДНЯ 13:19 2019-06-17T13:19:27+03:00

В Мостовском районе сотрудник полиции пойдет под суд за вымогательство взятки Фото: Архив "КП"

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Лабинским межрайонным следственным отделом СКР по краю возбуждено уголовное дело в отношении начальника отделения полиции поселка Псебай ОМВД России по Мостовскому району. Он подозревается в получении взятки совершенном с вымогательством (п.«б» ч.5 ст.290 УК РФ).

Правоохранитель выявил, что мужчина якобы осуществлял предпринимательскую деятельность без специального разрешения. Сотрудник полиции предложил за 50 тысяч рублей не привлекать его к административной ответственности.

- О данном требовании потерпевший сообщил в правоохранительные органы. 6 июня полицейский встретился с мужчиной и получил от него деньги. Дальнейшие действия подозреваемого были пересечены УФСБ по Краснодарскому краю, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

В отношении полицейского избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по краю, по окончанию служебной проверки сотрудник полиции будет уволен из ОВД по отрицательным мотивам, а также понесет наказание в соответствии с действующим законодательством.

ИСТОЧНИК KP.RU