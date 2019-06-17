В Крымском районе на встречке столкнулись две легковушки

СЕГОДНЯ 13:34 2019-06-17T13:34:27+03:00

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16 июня в 12:00 в Крымском районе произошло дорожно-транспортное происшествие.

По предварительным данным, за рулем автомобиля марки «Фольксваген» находился 71-летний водитель. Он пересек сплошную линию дорожной разметки и выехал на полосу встречного движения. Там легковушка влетела в «КИА Sportage». После удара «КИА» столкнулась с автомобилем марки «ВАЗ 21103», который двигался в попутном направлении.

- В результате дорожно-транспортного происшествия водитель «Фольксваген» скончался в течение суток в больнице. Были госпитализированы 67-летняя пассажирка автомобиля «Фольксваген», 59-летний водитель и 55-летняя пассажирка автомобиля «КИА». Им назначено стационарное лечение, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГИБДД по Краснодарскому краю.

Обстоятельства происшествия устанавливаются.

На дорогах Краснодарского края за выходные сотрудниками Госавтоинспекции зафиксировано 48 ДТП, в которых 5 человек погибли и 66 получили ранения различной степени тяжести. Произошло 9 наездов на пешеходов, в них 2 человека погибли и 7 человек были травмированы.

ИСТОЧНИК KP.RU