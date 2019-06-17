2019-06-17T13:34:27+03:00
Происшествия

В Крымском районе на встречке столкнулись две легковушки

В результате аварии один человек погиб, трое пострадали
Александра ПОДУШКО
Поделиться:
Фото: ГИБДД по Краснодарскому краюФото: ГИБДД по Краснодарскому краю
Изменить размер текста:

16 июня в 12:00 в Крымском районе произошло дорожно-транспортное происшествие.

По предварительным данным, за рулем автомобиля марки «Фольксваген» находился 71-летний водитель. Он пересек сплошную линию дорожной разметки и выехал на полосу встречного движения. Там легковушка влетела в «КИА Sportage». После удара «КИА» столкнулась с автомобилем марки «ВАЗ 21103», который двигался в попутном направлении.

- В результате дорожно-транспортного происшествия водитель «Фольксваген» скончался в течение суток в больнице. Были госпитализированы 67-летняя пассажирка автомобиля «Фольксваген», 59-летний водитель и 55-летняя пассажирка автомобиля «КИА». Им назначено стационарное лечение, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГИБДД по Краснодарскому краю.

Обстоятельства происшествия устанавливаются.

На дорогах Краснодарского края за выходные сотрудниками Госавтоинспекции зафиксировано 48 ДТП, в которых 5 человек погибли и 66 получили ранения различной степени тяжести. Произошло 9 наездов на пешеходов, в них 2 человека погибли и 7 человек были травмированы.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Краснодарском крае уменьшилась задолженность по зарплате
В Краснодаре расследуют хищение денег, выделенных на ремонт дорог
Педагоги Школы-студии МХАТ провели отбор в Краснодаре
В Павловском районе Кубани злоумышленник украл 35 баранов
В «Орленке» проходит квест по мотивам мультфильма «Защитники»
На Кубани в воинской части нашли тело 19-летнего солдата-срочника
ВТБ развивает сотрудничество с АО НПФ «Ренессанс пенсии»
Две недели без горячей воды: началась профилактика на Краснодарской ТЭЦ
В Новороссийске проходит фестиваль «Театральная гавань»
В Мостовском районе сотрудник полиции пойдет под суд за вымогательство взятки
В Апшеронском районе эвакуатор, который перевозил четыре квадроцикла, упал в реку
На Кубани изъяли около 3 килограммов наркотиков растительного происхождения
В Тбилисском районе местный житель убил знакомого и покалечил его спутницу
В Кущевском районе кадастровый инженер вносил ложные данные в межевой план
В Сочи пройдет всероссийская акция «Горсть памяти»
Лидеры детских объединений готовятся стать вожатыми в «Орленке»
В Геленджике туристка сорвалась с 20-метровой скалы и упала на берег моря
На Кубани заместитель главы сельского поселения в выходной день катался на служебной машине
В Тихорецке местный житель выплатит штраф за репост экстремистского ролика
В пригороде Новороссийска продолжают восстанавливать энергоснабжение
Микроавтобус Моздок - Краснодар попал в массовое ДТП на Ставрополье
На Кубани прошел первый фестиваль черноморских казаков «Казачий стан»