2019-06-17T13:55:20+03:00
Общество

В Новороссийске проходит фестиваль «Театральная гавань»

Мероприятия продлятся до 23 июня
Александра ПОДУШКО
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В Новороссийске проходит фестиваль «Театральная гавань»В Новороссийске проходит фестиваль «Театральная гавань»Фото: Архив "КП"
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В фестивале «Театральная гавань» принимают участие Новороссийский муниципальный драматический театр Амербекяна, «Живой театр», Волгоградский музыкально-драматический казачий театр, Ростовский академический молодежный театр, Мичуринский драматический театр, Камерный молодежный театр из Таганрога.

- Это мероприятие пройдет в совершенно новом формате. Зритель становится не просто наблюдателем, но почти полноправным участником происходящего. Можно увидеть, как происходит работа над спектаклем, запланированы читки пьес, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе министерства культуры Краснодарского края.

Команды актеров разных театров соберутся на несколько дней, чтобы сделать новую работу практически на глазах у зрителей.Гости фестиваля увидят премьеру короткометражного фильма «Морской узел или мой дедушка капитан», а также встретятся с режиссером театра и кино – Рамилем Сабитовым.

Фестиваль продлится до 23 июня. Афишу мероприятий можно посмотреть здесь.

ИСТОЧНИК KP.RU

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