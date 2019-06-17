Две недели без горячей воды: началась профилактика на Краснодарской ТЭЦ

СЕГОДНЯ 15:10 2019-06-17T15:10:05+03:00

Изменить размер текста: A A

С 17 июня начались профилактические работы на Краснодарской ТЭЦ. Из-за этого на две недели без горячей воды останутся жители микрорайонов Комсомольского, Гидростроителей, Черемушки и центральной части города.

Параллельно с работами на предприятии, специалисты отремонтируют и обновят тепломагистрали. Будут заменены 1,1 километра сетей на улицах Бургасской, КИМ, Кубанской, Старокубанской и Ставропольской.

- С сегодняшнего дня начались большие работы на ул. Бургасской — здесь планируется заменить 445 м трубы с увеличением ее диаметра с 800 на 900 мм, что должно существенно улучшить качество теплоснабжения центральной части города, - сообщают в пресс-службе администрации Краснодара.

Кроме того, будут обновлены участки тепломагистрали по Кубанской Набережной, Красноармейской, а также часть сетей в Комсомольском микрорайоне протяженностью около 700 метров.

ИСТОЧНИК KP.RU