2019-06-17T15:39:25+03:00
Происшествия

На Кубани в воинской части нашли тело 19-летнего солдата-срочника

Незадолго до смерти парень жаловался на дедовщину
Дмитрий ТУРЧЕНКО
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Фото: Живая КубаньФото: Живая Кубань
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В городе Мценске Орловской области на похоронах 19-летнего Игоря Фролкина собрались более 200 человек. Тело парня обнаружили на территории воинской части 98547, где он проходил срочную службу. Родителям сообщили, что Игорь покончил с собой.

Как сообщает «Живая Кубань», молодой человек воспитывался в многодетной семье и был призван в 97-й отдельный путевой железнодорожный батальон, в часть, расположенную в Курганинске.

С первых дней Игорь регулярно обращался к родным с просьбами выслать денег и по телефону говорил о царящей в части дедовщине, вымогательстве и насилии, о чем известно руководству. Более того, парень просил перевести его в другую часть. Но родители боялись, что навредят сыну.

1 июня он в очередной раз попросил срочно выслать ему 2000 рублей. Мать смогла отправить только 500 рублей, остальные обещала прислать после того, как отец получит зарплату. На следующий день матери сообщили, что Игорь свел счеты с жизнью.

На родине солдата медики обнаружили на его теле множественные синяки, гематомы и ссадины. Родители парня обратились в местный «Совет солдатских матерей». Председатель организации направилась в Курганинск, а расследованием дела занимается военный следственный отдел.

ИСТОЧНИК KP.RU

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